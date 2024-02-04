أول ظهور لـ عبد الله السعيد في تدريب الزمالك مع شيكابالا.. شاهد

خاض عبدالله السعيد أول حصة تدريبية مع فريق الزمالك بعد انتقاله للفريق قادما من نادي بيراميدز ، ليحظى باستقبال الخاص من جانب اللاعبين.



ونشر الإعلامي إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك صورة لهاري كين وكتب :"عبد الله السعيد و شيكابالا من مران الزمالكاليوم".



حرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وهاني شكري وحسين السيد وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس الإدارةعلى متابعة المران الصباحي للفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم على ملعب النادي.

ويأتي حرص مجلس إدارة الزمالك على التواجد في المران من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل استئناف مسابقةالدوري الممتاز.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولةالثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



ويخوض الزمالك مران اليوم على فترتين بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

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