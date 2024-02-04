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رئيس التحرير
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الأرصاد تعلن درجات الحرارة وتكشف حالة الطقس

أمطار ودرجة حرارة أقل من صفر.. حالة طقس اليوم وتحذير من البرودة

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول حالة الطقس، حيث تتساقط الأمطار ليلا على القاهرة الكبرى، ودرجة الحرارة الصغرى تصل إلى 8 درجات في المدن الجديدة بالقاهرة، وأقل من 5 درجات في بعض المناطق بشمال الصعيد.
 وأعلنت الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الأحد، وتوقعت أن يكون الجو اليوم مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 

وسيكون الطقس اليوم شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وهناك توقعات بتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد.
 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عاجل، من فرص تكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر مئوية.


ونوهت هيئة الأرصاد، عن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى والتي ستتراوح اليوم ما بين 6 – 7 درجة مئوية.

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