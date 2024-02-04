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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد فترة غياب .. أمينة شلباية تعود لتقديم البرامج التليفزيونية.. شاهد

صدى البلد

أعلنت الإعلامية وخبيرة الإتيكت أمينة شلباية عن عودتها لتقديم البرامج التليفزيونية مجددًا بعد فترة غياب طويلة.

ونشرت أمينة شلباية صورًا من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام : وكتبت معلقًا: برنامج من أحلي لأحلي كل يوم سبت والأحد الساعة ٧ مساءاً والإعادة يوم الخميس والجمعة الساعة ١٠ صباحاً علي قناةTen . متنسوش تتفرجوا علي الحلقات وتقولولي رأيكم.

وقالت الإعلامية وخبيرة الإتيكيت أمينة شلباية مؤخرًا ، إن سبب بعدها عن تقديم البرامج التليفزيونية خلال السنوات الأخيرة هو شعورها بالذنب بسبب ترويج الإعلانات.

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وأضافت أمينة شلباية فى تصريحات ل"صدي البلد"، معلقة: حسيت إني بقدم زفت لأني كنت قاعدة بعمل إعلانات فقط وياريتها إعلانات عدلة وحسيت إنى باخد فلوس حرام.

وعن اتجاهها إلى السوشيال ميديا، قالت أمينة شلباية أنها سعيدة بالنجاح التى قدمته من خلال السوشيال ميديا وأن ربنا كرمها بسبب حسن نيتها.

وأعربت أمينة شلباية عن سعادتها بسبب مشاركتها فى أول تجربة فنية لها فى فيلم ليه تعيشها لوحدك الذى طرح منذ أيام فى دور العرض السينمائية.

وتدور أحداث  فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الأحداث في إطار تشويقي.

فيلم ليه تعيشها لوحدك، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

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