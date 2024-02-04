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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يبحث مع وزير الإعلام السعودي التنسيق بين الجهات الإعلامية بالبلدين

صدى البلد

 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، سلمان بن يوسف الدوسري، وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والدكتور عبد اللطيف العبداللطيف، رئيس هيئة تنظيم الإعلام، والدكتور خالد الغامدي، وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية، وإسراء عسيري، مدير المكتب التنفيذي لوزير الإعلام.

وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بـ سلمان الدوسري، في بلده الثاني مصر، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء، الذي يأتي في إطار دعم وتعزيز أطر التعاون المشتركة، وحرص البلدين الشقيقين على تقوية أواصر العلاقات في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما نشهده من تعاون وتنسيق في مختلف المجالات، إنما يأتي انعكاساً للعلاقات الأخوية الوثيقة والمتينة التي تربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

وأعرب رئيس الوزراء، خلال اللقاء، عن أمله في أن يشهد التعاون في مجال الإعلام بين البلدين الشقيقين تطوراً خلال الفترة القادمة، مع تبادل في الخبرات بين الجانبين، مشيراً إلى أنه حرص على إتمام لقاء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتكون فرصة للاطلاع على حجم ما أنجزته الدولة المصرية على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، التي انتقلت الحكومة إليها، للعمل من خلالها.

وخلال اللقاء، قدم سلمان الدوسري، الشكر لرئيس الوزراء على لقائه اليوم، ناقلاً تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، لقيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية.

وأكد وزير الإعلام، خلال حديثه، على متانة وقوة العلاقات المصرية السعودية، وما تشهده من توافق لمختلف الرؤي والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى دور الإعلام المهم في التعبير عما يربط بين البلدين من علاقات وتعاون وتنسيق مستمر على كافة الأصعدة، منوهاً إلى التوجيهات المستمرة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بضرورة العمل على تطوير العلاقات والتعاون في مجال الإعلام، وذلك ليواكب ما تشهده العلاقات على المستوى السياسي من تميز وتوافق.

وجدد وزير الإعلام التأكيد على دور الإعلام في التعبير عن قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى اللقاءات التي جمعته اليوم مع عدد من الإعلاميين المصريين، والتي تم خلالها التوافق على ضرورة وضع خارطة طريق بشأن هذه الملفات.

ورحب رئيس الوزراء، بهذا التوجه، مؤكداً مساندته لمختلف الخطوات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدائمة، باستمرار العمل على دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، وذلك بالنظر إلى أن السعودية تعتبر حليفا رئيسيا لمصر، وكذا مختلف الاشقاء العرب، مؤكداً الاهتمام بالتعاون والتنسيق بين مصر ومختلف الاشقاء العرب في مختلف الملفات، بما يضمن وحدة الصف في مواجهة الأزمات.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم التنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام، وكل من: الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، وكذا الهيئة العامة للاستعلامات؛ لتعزيز أوجه التعاون مع الجانب السعودي في مجال الإعلام، والتعبير عن قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وكذا التنسيق الذي من شأنه توحيد الرؤى والتوجهات الإعلامية؛ بما يخدم مصالح البلدين، ويٌعبر عن عمق العلاقات التي تربط بينهما، سواء على مستوى القيادتين، أو مستوى الشعبين.

وأشاد وزير الإعلام بما شاهده بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أنه مشروع مميز سواء من ناحية التخطيط أو التنفيذ.

وفى ختام اللقاء، طالب رئيس الوزراء بنقل تحياته وسلامه إلى أخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، مع تمنياته للمملكة بالتوفيق في مختلف المجالات. 

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