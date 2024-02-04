عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسالة ماجستير حول توظيف الصحـف الإلكترونية لخدمة البث المباشر عبر السوشيال ميديا

صدى البلد

نوقشت بكلية الإعلام جامعة الأزهر رسالة تخصص (ماجستير) في الصحافة والنشر، للباحث محمد إبراهيم محمد الطوخي، مساعد مدير تحرير جريدة الجمهورية، وجاءت الرسالة بعنوان: "توظيف الصحـف الإلكترونية المصــرية لخدمة البث المباشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعلاقته بالمعايير المهنية والأخلاقية- دراسة تطبيقية.، وقررت اللجنة منح الباحث درجة التخصص "الماجستير" في الصحافة والنشر بتقدير ممتاز.

تشكَّلت لجنة المناقشة من كل من: الأستاذ الدكتور جمال عبد الحي النجار، أستاذ الصحافة في كلية الإعلام بنات، ومقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين لقطاع الإعلام في جامعة الأزهر (مناقشًا)، والأستاذ الدكتور علي حمودة جمعة، أستاذ الصحافة والنشر المساعد ورئيس قسم الصحافة والنشر الإعلام في كلية الإعلام جامعة الأزهر (مشرفًا)، الأستاذ الدكتور سامح محمد عبد الغني، أستاذ الصحافة المساعد ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث (مناقشًا).. وتكونت لجنة الإشراف من الأستاذ الدكتور علي حمودة أستاذ الصحافة والنشر المساعد ورئيس قسم الصحافة والنشر بالكلية والدكتور رامي جمال مهدي مدرس الصحافة مشرفا مساعدا


وكشفت نتائج الدراسة التي أعدها الصحفي محمد الطوخي، أن أبرز المعايير الأخلاقية في صفحات (الصحف عينة الدراسة) على الفيسبوك، هي: «اللغة المباشرة والواضحة»، و«عدم انتهاك خصوصية الآخرين»، «عدم وجود تجاوزات لفظية وعبارات متدنية، أما عن التجاوزات الأخلاقية في صفحات (الصحف عينة الدراسة) على الفيس بوك؛ فقد كان أبرزها: «التركيز على عوامل الإثارة الإعلامية»، و«تجاوزات لفظية واستخدام عبارات متدنية»، و«نشر تفاصيل الجريمة» في المرتبة الثالثة.


وحول التجاوزات المهنية في البث المباشر، فكان أبرزها: «المبالغة والتهويل في عرض القضية»، و«عرض وجهة نظر واحدة»، و«الاعتماد على مصادر غير موثوق بها للمعلومة».


وفيما يتعلق بالأسباب التي تدفع المبحوثين للبث المباشر عبر صفحة الموقع الإخباري لمؤسستهم الصحفية على شبكات التواصل الاجتماعي، فكان في مقدمتها «تميزها بالفورية في نشر الأخبار وتغطية الأحداث أولًا بأول»، وأنها «تحقق الانتشار وزيادة المتابعة»، وأنها تحقق «مواكبة المؤسسات للتحول من النص المكتوب إلى المشاهدة».


وتوصلت نتائج الدراسة إلى تأثير البث المباشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالصحف الإلكترونية على مهنة الصحافة عمومًا حيث جاءت أنها تقوض عمليات البث المباشر القيم المهنية الصحفية الأساسية، كما أنها تعزز من جودة الصحافة عبر الإنترنت، وأن البث المباشر يساهم في دعم المساءلة أمام الجمهور، كما أن المحتوى الذي يبثه المستخدمون عبر فيسبوك يهدد نزاهة الصحافة.


وأوصت الدراسة بضرورة مراعاة تفضيلات الجمهور عند استخدام البث المباشر حيث يجب الاهتمام بطول الفيديو وجودته وأن يتناول الموضوعات الهادفة وذات الأهمية لدى الجمهور، ومنع استخدام خاصية البث المباشر في تصوير الجنازات أو اقتحام الخصوصيات أو كل (ما يشمل على محتوى بعيد عن المواثيق المهنية والأخلاقيات المتعارف عليها في مهنة الصحافة والعمل الإعلامي، والاستفادة من خاصية البث المباشر في تحقيق إعلام الخدمة العامة وشرح القضايا وتبسيط الموضوعات الاقتصادية بالإضافة إلى بث الأخبار العاجلة والمؤتمرات والفعاليات المهمة.


وفي حال تصوير فيديوهات جرائم القتل أو حوادث الانتحار أو كل محتوى يشمل على عنف يتم إرسالها إلى الجهات المعنية المختصة وليس للنشر على صفحات السوشيال ومواقع التواصل الاجتماعي.

75671feb-d5e4-4f4c-93f7-5ca3469a0e45
75671feb-d5e4-4f4c-93f7-5ca3469a0e45
67a9603e-8874-4cb6-8f23-856dd4995c9f
67a9603e-8874-4cb6-8f23-856dd4995c9f
c9baf008-f93f-4c62-ab3b-398f217e8506
c9baf008-f93f-4c62-ab3b-398f217e8506
57ea8fdc-6f6a-47f1-8425-72b26d54ceaf
57ea8fdc-6f6a-47f1-8425-72b26d54ceaf
a3fc82ba-ce45-4e95-886d-ad620c633c45
a3fc82ba-ce45-4e95-886d-ad620c633c45
9785a53c-72a2-42cc-8d64-41e5f3a5b059
9785a53c-72a2-42cc-8d64-41e5f3a5b059
3cb3b0d5-71ea-4488-a5b4-f45069bdf253
3cb3b0d5-71ea-4488-a5b4-f45069bdf253
f7d84fb0-9486-4de9-8b7e-57f9db233c3f
f7d84fb0-9486-4de9-8b7e-57f9db233c3f
54839b1c-a221-4beb-9b19-2a8186dd697a
54839b1c-a221-4beb-9b19-2a8186dd697a
3ea124b6-13b2-4235-b1fb-6bef92d48bde
3ea124b6-13b2-4235-b1fb-6bef92d48bde
4f7e26c0-86e6-4049-9bdb-a0e1c65eb899
4f7e26c0-86e6-4049-9bdb-a0e1c65eb899
14bbadd5-6225-49f5-84dc-effec2ae9508
14bbadd5-6225-49f5-84dc-effec2ae9508
06eb5f92-bb20-42ec-9c13-8424f4687353
06eb5f92-bb20-42ec-9c13-8424f4687353
9f4020d8-6d36-4679-a35c-b50bfb2fe5d9
9f4020d8-6d36-4679-a35c-b50bfb2fe5d9
5229346b-99bc-49ed-bb28-d5149974a643
5229346b-99bc-49ed-bb28-d5149974a643
aefd9c91-e10a-41c8-8def-ff01f5ef7e84
aefd9c91-e10a-41c8-8def-ff01f5ef7e84
60a9af67-980f-4207-af6c-0ed8ae554d03
60a9af67-980f-4207-af6c-0ed8ae554d03
0677b10a-5cdb-4b02-a13b-709f9ff5fcc1
0677b10a-5cdb-4b02-a13b-709f9ff5fcc1
e819bccc-0ccb-46aa-860f-469b51c62a70
e819bccc-0ccb-46aa-860f-469b51c62a70
ea70d25a-dd86-455a-b973-39ea9051fb83
ea70d25a-dd86-455a-b973-39ea9051fb83
44782722-a5e0-4df4-b102-7e28868b9541
44782722-a5e0-4df4-b102-7e28868b9541
a51adf54-4084-409a-95cf-681a7ae3b711
a51adf54-4084-409a-95cf-681a7ae3b711
be14b9cf-28c4-405b-8f0a-5c1fb8f59baa
be14b9cf-28c4-405b-8f0a-5c1fb8f59baa

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

البنوك ترفع الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم

محمد صلاح مش موافق.. مفاجأة حول ترشيح حسام حسن لتدريب منتخب مصر

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

ترشيحاتنا

الزنفلي في الأهلي 6 أشهر بنية البيع.. نبأ سار عن الشناوي ومعلول| تفاصيل

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

مبلغ صادم.. سعر vest محمد حماقي في حفله الأخير

رقم قياسي لعدد المغادرين لإسرائيل اليوم.. وشركة طيران مجرية توجه طعنة للاحتلال

ماتوا حاضنين بعض .. التحقيقات تكشف مفاجأة في حريق شقة المعصرة

85 هدفا خلال 30 دقيقة.. التفاصيل الكاملة للضربات الأمريكية في العراق وسوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليابان.. تلميذة تنهي حياة زميلتها بطريقة بشعة والسبب صادم

بعد فترة غياب .. أمينة شلباية تعود لتقديم البرامج التليفزيونية.. شاهد

المنقذ يستعد للمهمة| من هو حارس مرمى الأهلي الجديد؟.. وموعد ظهوره مع الفريق

بالأحمر الجريء.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

بدأت بإعدام الكتاكيت.. أزمة الأعلاف تشعل أسعار الدواجن

زلزال قوي في أسعار الذهب.. وتراجع كبير لعيار 24

نجا من الموت بأعجوبة.. مقطع فيديو لـ"شاب محظوظ" قفز من الطابق الـ15

أمطار ودرجة حرارة أقل من صفر.. حالة طقس اليوم وتحذير من البرودة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ