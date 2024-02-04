شيكابالا يعطي شارة الكابتن لعبد الله السعيد في مباراة الأهلي

أعلن الإعلامي محمد شبانة عن ترحيب شيكابالا بتواجد عبد الله السعيد في نادي الزمالك .

وقال شبابة في التصريحات الإذاعية إن شيكابالا رحب بوجود عبد الله السعيد في الفريق وهناك أنباء عن إعطاءه شارة الكابتن في مباراة الأهلي في كأس السوبر.

خاض عبدالله السعيد أول حصة تدريبية مع فريق الزمالك بعد انتقاله للفريق قادما من نادي بيراميدز ، ليحظى باستقبال الخاص من جانب اللاعبين.



ونشر الإعلامي إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك صورة وكتب :"عبد الله السعيد و شيكابالا من مران الزمالك اليوم".



حرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وهاني شكري وحسين السيد وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس الإدارةعلى متابعة المران الصباحي للفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم على ملعب النادي