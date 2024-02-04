بعد إقالة فيتوريا .. مدرب فرنسي مرشح بقوة لتولي تدريب منتخب مصر

أعلن الإعلامي إسلام صادق، دخول الفرنسي “رينارد” في الترشيحات لتولي منتخب مصر بعد توجيه الشكر لـ روي فيتوريا.
وكتب صادق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" رينارد يدخل ترشيحات قيادة المنتخب بعد إقالة فيتوريا وجهازه المعاون ".
والجدير بالذكر ان توجيه الشكر لروي فيتوريا وجهازه المعاون
قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه اليوم لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 ، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.
وقرر المجلس، ما يلي:
- الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.
- الموافقة على اختيار 2 مدربين لعمل معايشة خارجية.
- الموافقة علي تعيين الكابتن علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد.
- توجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية.
- الموافقة على عقد بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة ستادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة.