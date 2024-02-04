مدير مركز الأهرام للدراسات: شبه إجماع دولي على رفض التهجير القسري للفلسطينيين

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي اليوم لمصر، من الأمور الهامة، الذي يساهم في تأكيد دور مصر بالقضية الفلسطينية.

وأشار "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك جهودا مصرية من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خاصة بعد تحول العديد من الدول في وجهة نظرها تجاه القضية الفلسطينية.

ونوه بأن هناك ما يشبه بالإجماع الدولي نحو رفض فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، الامر الذي يعزز بشكل كبير قيام دولة فلسطينية مستقلة، مشيرًا أنه يحسب للدولة المصرية دورها في الإشارة بأن إطالة أمد الحرب في غزة، سيساهم في دخول أطراف عدة، وهذا ما حدث.

ملف الأونروا

وتابع، أن خروج ملف الأونروا من الشأن الفلسطيني، سيعمق الجراح لدى الشعب الفلسطيني، خاصة بعد الازمة الاخيرة، وزيادة عدد اللاجئين، بعد الدمار الذي حل بشمال غزة.