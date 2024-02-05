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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لم تكن تعرفها.. أهم ميزات في واتساب توفر وقتك وجهدك

أهم ميزات في واتساب
أهم ميزات في واتساب

يضيف تطبيق WhatsApp واتساب باستمرار ميزات جديدة تجعل تطبيق المراسلة أكثر فائدة ومرونة،  ومع ذلك فإن هناك العديد من الميزات الرائعة التي قد لا يكون المستخدمون على علم بالكثير منها.

وذكر موقع Pocket-lint بعض الميزات غير المعروفة والتي تُغير قواعد اللعبة بشكل حقيقي، والتي توفر الكثير من الوقت والجهد، ونعرض عددًا منها فيما يلي: 

توفير باقة الإنترنت 

افتح واتساب، ثم اضغط على الإعدادات.
حدد التخزين والبيانات.
ضمن التنزيل التلقائي للوسائط، قم بتعيين كل خيار على Wi-Fi. 

 

تعديل الرسائل 

اضغط مع الاستمرار على الرسالة التي تريد تعديلها.
حدد تعديل.
تغيير رسالتك.
اضغط على إرسال.

 

إرسال الموقع المباشر إلى أحد جهات الاتصال 

في الدردشة، اضغط على أيقونة + (زائد) على هواتف آيفون 

أو الأيقونة التي تشبه مشبك الورق على هواتف أندرويد.
اختر موقعا.
اضغط على مشاركة الموقع المباشر.
حدد 15 دقيقة أو ساعة واحدة أو 8 ساعات.
يمكنك معرفة من تشارك موقعك المباشر معه من خلال الإعدادات ثم الحساب ثم الخصوصية ثم الموقع المباشر.

 

تشغيل الرسائل المختفية 

افتح الدردشة المحددة التي تريد استخدام الرسائل المختفية فيها.
اضغط على اسم جهة الاتصال في الجزء العلوي من الدردشة.
حدد الرسائل المختفية.
اختر خيار مؤقت الرسائل من 24 ساعة إلى 90 يومًا.

 

تأمين واتساب ببصمة اليد أو الوجه 

افتح واتساب، ثم اضغط على الإعدادات.
حدد الخصوصية.
اضغط على قفل الشاشة.
قم بالتبديل إلى بصمة اليد Face ID أو Touch ID بصمة الوجه

 

إخفاء صورتك الشخصية 

افتح واتساب، ثم اضغط على الإعدادات.
حدد الخصوصية.
اضغط على صورة الملف الشخصي.
حدد الجميع أو جهات الاتصال الخاصة بي أو جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء أو لا أحد.

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