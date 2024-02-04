صدام بين ايران وأمريكا.. وزير خارجية تركيا يتحدث عن إعادة العلاقات مع مصر

أكد وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن الجزء الأكبر من عملية تطبيع العلاقات مع مصر تم بالفعل.

ووفقا لشبكة "تي ار تي" التركية، قال فيدان إن من الضروري التعاون مع مصر في مجال أمن البحر الأبيض المتوسط.

وشدد على أنه "من الضروري تجنب انتشار الصراع إقليميا لأن الوضع في المنطقة "ليس على ما يرام".

وأضاف أن إسرائيل ستكون في أمان عندما تعطي الفلسطينيين الحق في تأسيس دولتهم المستقلة؛ مشيرا إلى أن الخطوات التي اتُخِذت مؤخراً يمكنها أن تكون أساساً لحل الدولتين.

كما حذر وزير خارجية تركيا من خطورة صدام إقليمي بين إيران والولايات المتحدة؛ داعيا لتجنبه.

وأشار إلى أن موافقة الكونجرس الأمريكي على بيع تركيا طائرات F-16 ستكتمل يوم السبت المقبل.