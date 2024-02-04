%15 نقصا في الأدوية.. الصحة: تغيير التسعير ليس عملية مطلقة| فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن سوق الأدوية تأثر في الفترة الأخيرة بمشكلات في سلاسل الإمداد؛ بسبب التوترات السياسية في المنطقة.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "هناك جلسات بين هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة للوصول إلى عدم التأثير على المواطن بعد تغيير أسعار الدواء".

وأشار إلى أن هناك "تحسن في سعر الصرف، وهناك نقاشات للوصول إلى ما يحقق الاستدامة في صناعة الدواء"، موضحا أنه "يتم العمل على توفير مصادر متنوعة؛ لتوفير المواد الخام بما يمكن مصانع الأدوية من مواصلة عملها".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن: “تغيير تسعير الأدوية ليس عملية مطلقة، حيث توجد أدوية لا يمكن رفع سعرها، فيما توجد أدوية يمكن الحديث بشأنها”.

ونوه بأن: "هناك 10% أو 15% من الأدوية المستوردة غير موجودة بالأسواق، وهذه الأدوية تخص علاج حالات متعلقة بالأورام، ورئيس الوزراء عقد اجتماعا لحل الأزمة، وخلال فترة قريبة سيتم حل تلك المشكلة؛ بعد التوصل إلى حل مع البنك المركزي، وجرى التعاقد على تلك الأدوية، وستصل لمصر قريبا".