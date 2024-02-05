«الصيادلة»: توفير بيئة عمل آمنة للأطباء أهم مطالبنا في قانون المسئولية الطبية|فيديو

خصَّصت الإعلامية قصواء الخيلالي، فقرة من برنامجها "في المساء مع قصواء"، نقاشًا مفتوحًا حول مشروع قانون المسئولية الطبية بين المطالب النقابية وحقوق المرضى.



قال عصام عبد الحميد وكيل نقابة الصيادلة، إن توفير بيئة عمل آمنة للأطباء أهم مطالبنا في قانون المسئولية الطبية، متابعًا: لدينا عجز في الأطباء وتوفير بيئة أمنة للطبيب أهم ما في القانون.



واسترسل: القانون بحاجة إلى إعادة مراجعة، لكونه موجهًا إلى الأطباء .



وفي سياق متصل قال أسامة عبد الحى، نقيب الأطباء، إن القانون لا يحقق أبدًا الغرض من قانون المسئولية الطبية، متابعًا: القانون يستهدف تحديد مدى مسئولية الطبيب عن المُضاعفات التي يمكن أن تحدث في حال كونه متخصصًا يعمل بمكان مرخص.

