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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نيولوك جديد .. تفاصيل أغنية هاني شاكر الجديد قبل عيد الحب

بوستر أغنية هاني
بوستر أغنية هاني شاكر

يستعد المطرب هاني شاكر لطرح أغنيته الجديدة يوم الخميس القادم، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد وألحان وتوزيع عزيز الشافعي ومن انتاج شركة كيوب ميوزك للمنتج محمد علام.

وبدأ هاني شاكر فى الترويج للأغنية عبر صفحته الرسمية وقام بطرح البوستر الدعائى لها، وظهر فيها شاكر بنيولوك جديد تمامًا عما اعتاد الجمهور عليه، وهو ما اعدته له  الاستايلست إيمان الخميسي.


 

 

حفل هاني شاكر فى بيروت



يستعد المطرب هاني شاكر لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 13 من شهر فبراير الحالي ببيروت.

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن نفاد جميع تذاكر الحفل قبل موعدها باكثر من أسبوع وذلك بسبب الشعبية الكبيرة لهاني شاكر هناك.
 


هاني شاكر يتحدث عن أغاني ألبومه الأخير

 

قال الفنان هاني شاكر إنه قرر أنه سيتجرأ فى اختياره لأغانيه خلال الفترة القادمة، بشرط أن تناسب شخصيته.

وأضاف هاني شاكر فى تصريحات تليفزيونية: أنه الآن يستعد لطرح عدة أغاني مميزة وجديدة ، وأولها أغنية بعنوان “انسي اللى خان” ، والتى ستكون مختلفة تمامًا من حيث الشكل أو الموسيقي ، وهى من كلمات بهاء الدين محمد وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل.

هاني شاكر المطرب هاني شاكر عزيز الشافعي بهاء الدين محمد

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