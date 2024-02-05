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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

موهبة الدوري المصري .. ما هي صفقة الزمالك الجديدة غير المُعلن عنها؟

الزمالك
الزمالك

شهد نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، ميركاتو شتويًا على صفيح ساخن بعد حل أزمة القيد، وذلك بالتعاقد مع العديد من اللاعبين والإعلان عنهم ما عدا صفقة واحدة حسمها الفريق لكن لم يتم الإعلان عنها.. فما هي؟

ويسعى مجلس إدارة الزمالك، إلى تعويض فترة حظر القيد عن الفريق والتعاقد مع المزيد من الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق بالميركاتو الشتوي الجاري.

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حل أزمة القيد بالزمالك 

يذكر أن نادي الزمالك قد أعلن مؤخرا في بيان رسمي، عن الانتهاء من تسوية "جميع القضايا" التي تسببت في إيقاف القيد لفريق كرة القدم، التي بلغ عددها 14 قضية.‏

أبرز القضايا التي تصدى لها النادي، المفاوضات مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، لدفع الغرامة المتعلقة بنجم الفريق محمود عبد الرازق (شيكابالا) التي تعود إلى عام 2015.

كما نجحت إدارة الزمالك أيضًا في حل أزمة فريق كاراكاس الفنزويلي الخاصة بمستحقات اللاعب سامسون أكينولا، وكذلك أزمة حق رعاية السنغالي إبراهيما نداي، واللاعب الغاني أتشيمبونج.

صفقات الزمالك الجديدة

في سياق متصل، نجح نادي الزمالك في حسم 10 صفقات بصورة رسمية عقب حل أزمة القيد، والتي جاءت كالآتي:

1- عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز

2- ناصر ماهر صانع ألعاب فيوتشر

3- أحمد حمدي صانع ألعاب مونتريال الكندي

4- الفلسطيني ياسر حمد مدافع نورث ايست الهندي

5- مهاب ياسر جناح أيمن فريق الداخلية

6- محمد عاطف جناح ومهاجم فريق طنطا

7- الأوغندي ترافيس موتيابا جناح فريق كامبالا سيتي

8- محمد شحاتة لاعب وسط مدافع فريق طلائع الجيش

9- سيف فاروق جعفر لاعب وسط بيراميدز

10- زياد كمال لاعب وسط إنبي

ما هي صفقة الزمالك الجديدة؟

كشف الإعلامي محمد فاروق عن حصول الزمالك على لاعب لم يتم الإعلان عنه ضمن الصفقات التي حصل الفريق الأبيض على توقيعها، مؤكدا أن الزمالك حصل على توقيع اللاعب محمد عبد الرحمن عبد الرحمن جبنة لاعب خط وسط المقاولون العرب 28 عامًا.

وأضاف محمد فاروق عبر تصريحات تليفزيونية، أن الزمالك حصل على توقيع اللاعب تمهيدا لضمه خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أن اسم اللاعب لم يكن مطروحًا ضمن الصفقات التي خرجت إعلاميا وتم ضمها لنادي الزمالك، على عكس تصريحات محمد فاروق.

وتابع فاروق، أن جبنة جذب اهتمام مسئولي نادي الزمالك مؤخرًا وبالتالي تم التوقيع معه.

يُذكر أن نادي الزمالك سوف يقوم بالاعلان عن كافة الصفقات الشتوية بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأثنين.

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