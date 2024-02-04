والتر بواليا يكشف سر فشله مع الأهلي وحقيقة مفاوضات الزمالك معه

تحدث المهاجم السابق للأهلي، والتر بواليا، عن أسباب عدم تألقه مع النادي الأحمر ورحيله بعد فترة قصيرة.

وأشار “بواليا”، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن اللعب في الأهلي يتطلب أداءً متميزًا في كل مباراة، وأنه كان يتحتم عليه الاجتهاد أكثر ليثبت نفسه ويستمر مع الفريق.

“بواليا” نفى وجود مفاوضات مع الزمالك في الوقت الحالي، وأكد أنه يعتزم العودة للدوري المصري من خلال انتقال إلى نادٍ كبير بعد ستة أشهر.

فيما يتعلق بكأس الأمم الأفريقية، رأى بواليا أن مواجهة منتخب بلاده لكوت ديفوار في نصف النهائي أسهل من مواجهة المنتخب المالي، معتبرًا أن كرة القدم قد تحمل المفاجآت.

وختم بواليا حديثه بتقديره لمنتخب مصر وأدائه في المباراة ضد الكونغو، مؤكدًا أنه فريق كبير وقوي، وأن الكرة قادرة على تحقيق المفاجآت في أي وقت.