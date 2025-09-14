قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب أم العقارات؟.. ساويرس يكشف الحصان الرابح في الاستثمار
الأحمر يواصل نزيف النقاط .. الأهلي يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام إنبي بالدوري
أبو العينين: حماس وأحداث أكتوبر 2023 ليست بداية الخلاف بين العرب والاحتلال
أحمد موسى: أبو العينين شدد على أن الأمر في غزة والضفة يحتاج لوقفة من المسئولين لكل دولة
السيطرة على حريق محدود بمستشفى أسوان الجامعي بأحد المكاتب الإدارية بالبدورم
يمكن أن يسبب الوفاة.. متحدث الصحة يكشف عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
السفير محمد العرابي: قمة الدوحة أمام اختبار حقيقي .. ووجود روبيو في إسرائيل استفزازي
متحدث الصحة يكشف تطورا عاجلا في التحقيق بواقعة إصابات بالعمى بمستشفى حكومي
ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025
طبيب الأهلي يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنبي
التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص ما أطلق عليها "فتيات كهف حلوان"
أبو العينين يقود إدانة أورومتوسطية للعدوان على غزة.. وموسى: لا استقرار دون دولة فلسطينية
أنا فخورة جدا.. وفاء صادق تحتفل بتخرج ابنها

يارا أمين

احتفلت الفنانة وفاء صادق، بتخرج ابنها طارق من الجامعة، معبرة عن فخرها الكبير بتلك الخطوة.

ونشرت وفاء صادق لقطات من حفل التخرج عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “من خطوات صغيرة إلى قفزات عملاقة، أنا فخورة جداً بالرجل الذي أصبحت عليه، مبروك، ابني! المستقبل لك”.

وكانت قد كشفت الفنانة وفاء صادق عن صعوبات دخولها مجال التمثيل، خاصة أن أهلها وتحديدا والدها كان رافضا لدخولها الفن ووصفها بأنها “متدلعة” وهو الأمر الذى سبب أزمة لها، ولكنه كان دافعا قويا نحو دخول هذا العالم الغريب. 

وقالت وفاء صادق فى تصريحات ببرنامج ساعة ونس للاعلامي والممثل مراد مكرم عن تعاونها مع والدها: «بابا المخرج عادل صادق، مكانش موافق على دخولي الفن، وشايف إني متدلعة على المهنة.

وأضافت وفاء صادق : وأول عمل شاركت فيه كان من إخراجه، ولما قولتله يا بابا طردني من الاستديو وقالي بابا دي في البيت، وهو كان من أصعب المخرجين اللي اشتغلت معاهم. 

معلومات عن وفاء صادق 

وولدت وفاء صادق في عام 1970، وتعد واحدة من أبرز الفنانات فى مجال الدراما التليفزيونية، لاسيما في فترة التسعيينات:

1- وفاء صادق، هي ابنة المخرج عادل صادق الذى اكتشف عددا كبيرا من الفنانين، منهم عمرو دياب - بحسب تصريحاتها - ووالدتها الممثلة أسمهان توفيق.

2- دخلت وفاء صادق مجال التمثيل عام 1991.

3- تزوجت مرة واحدة وانفصلت عن زوجها، ولديها ولدان فقط .

4- توقفت عن العمل الفني لفترة بسبب ظروف شخصية ثم عادت من جديد من خلال بعض الأعمال التليفزيونية اولها “ ساحرة الجنوب ”.

5- لم تقدم فى مشوارها الفنى سوى عمل سينمائي واحد وهو " القبطان " مع محمود عبد العزيز .

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

