التحريات تكشف لغز مقـ.تل شاب سوداني في المعادي

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات مصرع شاب سوداني على يد 4 من نفس جنسيته بعد تعديهم عليه بالضرب في منطقة المعادي جنوب القاهرة.

تفاصيل مصرع شاب سوداني في المعادي

أشارت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة إلى أن المتهمين تسللوا إلى منزل المجني عليه لسرقته وحينما شعر بهم قاموا بالتعدي عليه بالضرب مما نتج عنه وفاته في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع جريمة قتل داخل شقة في المعادي.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة وتبين مصرع شاب سوداني على يد 4 آخرين خلال سرقته وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين.