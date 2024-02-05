«التموين» تكشف مفاجأة عن أسعار الذهب.. وتؤكد: سينخفض قريبًا لهذا السبب

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، عن أسباب انخفاض أسعار الذهب خاصة عيار 21 والذي تراجع بنحو 700 جنيه في الجرام الواحد من 4100 إلى 3400، متوقعًا أن ينخفض عن ذلك خلال الفترة المقبلة.



وأضاف ناجي فرج خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية "لبنى عسل" والمذاع عبر فضائية "الحياة" أن ارتفاع أسعار الذهب كان نتيجة زيادة الشراء خلال الأسبوعين الماضيين مما سبب حالة ضغط كبيرة وسبق وحذرنا من الشراء في هذا التوقيت ولكن الناس كانت تشتري بأي سعر.



وأكد مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن طلبات الشراء كانت عشوائية وغير مبررة وبدون استرشاد، ولكن الأسعار الآن عادت لوضعها الطبيعي، موضحًا أن سعر الذهب الطبيعي هو 2900 أو 3 آلاف للجرام.



وأشار ناجي فرج إلى أن رفع البنك المركزي الفائدة وقرب الاتفاق مع صندوق النقد، يساهمان في ثبات أسعار الذهب أو انخفاضها عما عليه الآن، مشيرًا إلى أن الاستقرار ينعكس في الأسواق وهذا يؤكد أن الذهب سيأخذ سعره الحقيقي الأيام المقبلة، متوقعًا انخفاض أكثر في الذهب ويستقر على هذا السعر ويكون مناسبًا للتجار والورش والمواطنين.