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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أفعال مُحرّمة في العشر الأواخر من شهر رجب.. احذرها خلال الـ6 أيام المقبلة

أفعال محرمة في العشر
أفعال محرمة في العشر الأواخر

لا شك أنه ينبغي الانتباه جيدًا والحذر من الوقوع أو حتى التهاون في اجتناب أفعال محرمة في العشر الأواخر من شهر رجب  ، ليس فقط لأنه من الأشهر الحُرم التي تغلظ فيها العقوبات ويكون الإثم فيها أشد ، وإنما كذلك لأن أيامه العشر الأخيرة حملت جبرًا وتسرية لقلب نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- ، وحيث إن الذنوب تجلب المصائب والبلاء وتمنع الفرج ، من هنا ينبغي معرفة كل ما يأتي تحت عنوان أفعال محرمة في العشر الأواخر من شهر رجب ، لاجتنابها فهي من أهم المسائل التي ينبغي ألا يغفل عنها عاقل خاصة في العشر الأواخر من شهر رجب  ، وقد انفرط الشهر في سرعة كبيرة كعادة  الأشهر الحُرم المباركة، كما أن هذه الدنيا مليئة بالمغريات والفتن التي توقعنا في الذنوب، وحيث إن تجنب أفعال محرمة في العشر الأواخر من شهر رجب  هي فرصة عظيمة ينبغي اغتنامها، خاصة أن ارتكابها عقوبته وخيمة، ففي هذا الشهر تتضاعف الذنوب كما يتضاعف ثواب الأعمال والطاعات ، حتى أنه يمكن القول بأن معاناة من يرتكب أفعال محرمة في العشر الأواخر من شهر رجب كبيرة ولا نجاة لهم بدون تجنبها .

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أفعال محرمة في العشر الأواخر من شهر رجب

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن أفعال محرمة في رجب ، إنه فيما ورد بالكتاب والسُنة النبوية الشريفة، أنها ذكرت عن  شهر رجب الهجري خمس حقائق ومعلومات، منوهًا بأن هناك فعل نهانا عنه الله تعالى في رجب على وجه الخصوص.

 أوضح «الأزهر» ، أنه مما ورد عن أفعال محرمة في العشر الأواخر من شهر رجب
 وهو الشهر السابع من شهور السنة الهجرية ، وأحد الأشهر الحُرم، التي نهى الله تعالى عن الظلم فيها، فقال الله تعالى: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» الآية 36 من سورة التوبة، ومن ثم فإن الظلم يأتي على قائمة أفعال محرمة في رجب فضلاً عن غيره من الآثام والمعاصي الأخرى.

أعمال العشر الأواخر من شهر رجب

وأفاد الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية  السابق وعضو  هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأنه قال بعض السلف: السنة مثل الشجرة ؛ وشهر رجب الهجري أيام توريقها، وشعبان أيام تفريعها، ورمضان أيام قطفها ؛والمؤمنون قطافها.

ونبه «جمعة» عن أعمال العشر الأواخر من رجب  ، إلى أنه لذلك فإنه جدير بمن سود صحيفته بالذنوب أن يبيضها بالتوبة في هذا الشهر، وبمن ضيع عمره في البطالة أن يغتنم فيه ما بقي من العمر، وينبغي علينا أن نستغل  شهر رجب الهجري هذا الشهر العظيم، وأن ننتقل من دائرة غضب الله إلى رضاه، ومن معصيته سبحانه وتعالى ومجاهرته بالذنوب ليل نهار إلى أن نسارع إلى مغفرة من ربنا سبحانه وتعالى.

و أضاف أنه يجب علينا أن نتوب إلى الله، والتوبة الصدوق هي التي يعزم فيها الإنسان على ألا يعود للذنوب أبدا، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق ابن آدم خطاء يقول فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يعلمنا كيف نربي أنفسنا: «كُلُّ بَني آدَمَ خطاءٌ وَخَيْرُ الخطّائينَ التّوّابونَ» ، (خطاء) (تواب) على وزن (فعال) وهي صيغة تدل على تكرار وقوع الفعل وكثرته؛ فيجب عليك أن تتوب توبة مكررة.

و تابع: وكلما وقعت في الإثم أو المعصية فلا تيأس بل عد إلى الله؛ فإن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك «لَلّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ، حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلاَةٍ. فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ. وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ. فَأَيِسَ مِنْهَا. فَأَتَى شَجَرَةً. فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا. قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ. فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا، قَائِمَةً عِنْدَهُ. فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا. ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ. أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ» سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفتح أمامك الأمل ويأمرك أن تعود إليه سبحانه وتعالى.

العشر الأواخر من شهر رجب

بدأت العشر الأواخر من شهر رجب 1445هـ -2024 م منذ عدة أيام ، حيث نشهد اليوم الرابع من العشر الأواخر من شهر رجب ، والذي هل علينا منذ ساعات عند الفجر ويوافق 24 من شهر رجب 1445هـ، و5 فبراير 2024 م، وهو ما يعني أن الشهر أوشك على الرحيل ، فها نحن نودع أيامه العشر الأواخر من شهر رجب والتي تمر علينا مرور الكرام كعادة الأزمنة المباركة.  

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