عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعادة ضبط ضرورية.. زيلينسكي يدرس تغيير قائد الجيش وكبار المسؤولين

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يدرس "إعادة ضبط" لتغيير العديد من كبار المسؤولين.

ووفقا لوكالة "رويترز"، سادت تكهنات في أوكرانيا لأسابيع بسبب تلميحات بأن الرئيس كان على وشك إقالة قائد الجيش الذي يحظى بشعبية كبيرة، فاليري زالوجني.

وكان الاثنان على خلاف حول الأداء في الحرب المستمرة منذ قرابة عامين في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

لكن زيلينسكي قال إن أي تغييرات تتجاوز استبدال شخص واحد لتسخير الجهود لطرد القوات الروسية.

وأضاف لهيئة الإذاعة الإيطالية «راي» عندما سئل عن زالوجني «عندما أتحدث عن التغيير، يدور في ذهني أمر جاد لا يتعلق بشخص واحد، بل يتعلق باتجاه قيادة البلاد».

وتابع: "إنها مسألة تتعلق بالأشخاص الذين سيقودون أوكرانيا. إعادة ضبط الأمور ضرورية، أنا أتحدث عن استبدال عدد من قادة الدولة، ليس فقط في قطاع الجيش".

وبرزت الخلافات منذ أن حقق الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا العام الماضي مكاسب محدودة ضد القوات الروسية المتمركزة على طول خط المواجهة الممتد لألف كيلومتر في جنوب وشرق أوكرانيا.

وفي مقال لمجلة إيكونوميست في نوفمبر الماضي، قال زالوجني إن الحرب دخلت مرحلة جديدة من الاستنزاف. وتسبب ذلك في توبيخ الرئيس له.

ونال زالوجني إعجاب الأوكرانيين لإشرافه على عمليات صد تقدم القوات الروسية نحو كييف في بداية الحرب والتقدمات اللاحقة التي استعادت مساحات كبيرة من الأراضي في الجنوب والشمال الشرقي.

وفي مناسبتين في الأسبوع الماضي، أصدرت وسائل الإعلام الأوكرانية سيلا من التقارير التي أشارت إلى أن إقالة زالوجني أصبحت وشيكة.

وفي حالة واحدة على الأقل، نفى المتحدث باسم الرئيس استبدال قائد الجيش.

كما أثيرت أسئلة حول ما إذا كان قد عُرض على زالوجني وظيفة بديلة، مثل السفير، ومن قد يحل محله.

والمرشحان الرئيسيان المحتملان هما قائد القوات البرية أولكسندر سيرسكي، ورئيس إدارة المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريلو بودانوف.

الرئيس الأوكراني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم المضاد أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي فاليري زالوجني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

بشرى من الحكومة للمواطنين بشأن رغيف العيش.. والتطبيق خلال أيام

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

أفعال مُحرّمة في العشر الأواخر من شهر رجب.. احذرها خلال الـ6 أيام المقبلة

11 صفقة للزمالك.. ناقد رياضي يعلن مفاجأة من العيار الثقيل |فيديو

رد رضا عبدالعال على عودة سيف جعفر للزمالك.. شاهد

موضوعات متعلقة

أذكار بعد الصلاة .. 1500 حسنة في ميزان المسلم بعد كل فريضة

5 أخطاء تفعلها تجعل الدعاء غير مستجاب.. وهذه الأماكن لا ترد فيها دعوة

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دعاء المعجزات يوم الجمعة.. أدركه بـ 10 كلمات لا ترد قبل الفجر

ما أعظم دعاء للنبي؟.. الإفتاء: 18 كلمة لا ترد وتحقق المستحيلات

آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأها ولن تعرف المصائب عنوانك

دعاء تحقيق المعجزات بـ3 كلمات في صباح يوم الجمعة.. أخبر عنه الرسول

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

ترشيحاتنا

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وهذه قيمة عيار 21

وزير النقل: توطين صناعة الأتوبيسات في مصر بالتعاون مع شركة النصر للسيارات

عبدالغفار: إطلاق النسخة الثالثة من المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة

رد رضا عبدالعال على عودة سيف جعفر للزمالك.. شاهد

استبدال نتنياهو.. الكشف عن مخطط انقلابي في إسرائيل| تفاصيل

لأول مرة منذ12 عامًا.. سوريا تعلن عودة انطلاق رحلات الحج من أراضيها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورها في العمليات.. طبيب ريهام سعيد يثير الجدل بمقطع فيديو| شاهد

مع بداية الدراسة.. طبيب يوضح طرق الحفاظ على صحة الأطفال

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

اجتماع عاصف لتهدئة الجماهير|هل يستكمل نجم الأهلي مهمة فيتوريا؟.. و«بوركينا فاسو» أولى مباريات المنتخب

فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ