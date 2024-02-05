صحيفة: حكومة نتنياهو استقبلت تحذيرا استراتيجيا حول تصعيد قادم في الضفة الغربية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، العبرية، صباح اليوم الاثنين، إن شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال “أمان” وجهاز "الشاباك" قدما تحذيرا استراتيجيا لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول تصعيد قادم في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته اعتقلت حتى الآن حوالي 3000 فلسطيني في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ هجوم 7 أكتوبر الماضي.

وزعم جيش الاحتلال بحسب وسائل إعلام عبرية أن أكثر من 1350 منهم مرتبطون بحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

من جانبها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت نحو 6512 فلسطينيا من الضفة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.