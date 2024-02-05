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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عضوة القومى للمرأة تزور جناحي المجلس وحلايب وشلاتين بمعرض الكتاب

صدى البلد

فى إطار فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتي انطلقت تحت شعار "نصنع المعرفة .. نصون الكلمة" وتستمر حتى ٦ فبراير ٢٠٢٤،  بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

قامت الدكتورة نادية زخارى  عضوة  المجلس القومى للمرأة  ومقررة لجنة البحث العلمي بالمجلس بتفقد جناح المجلس فى منطقة B54 بصالة ٣ فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته رقم ٥٥

وأشادت الدكتورة نادية زخارى بإصدارات ومطبوعات المجلس التى صدرت  خلال السنوات الأخيرة معبرة عن سعادتها بتوافر تلك المجموعة من الإصدارات التى تكون مرجعاً للباحثين  والدارسين لما تشمله تلك الإصدارات من معلومات وبيانات بآراء  خبراء ومتخصصين فى كافة المجالات العلمية والقانونية والسياسية والحقوقية والاجتماعية مما يسهل على الباحثين والدارسين ويخدم البحث العلمى.

وأشادت مقررة لجنة البحث العلمى  بمنتجات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية المتنوعة التي صنعت بأيدي سيدات متميزات من مختلف محافظات مصر، من خلال التدريب بالمشاغل والوحدات الإنتاجية التابعة للمجلس واتقن حرفاً مميزة تحقق دخل لهن ولأسرهن

وعبرت  " زخارى"  عن إعجابها بورش  الحرف اليدوية التى يقدمها جناح المجلس خلال فترة انعقاد معرض القاهرة الدولى للكتاب  حيث شاهدت خلال زيارتها عددا من السيدات والفتيات بورشة عمل تعليمية  لصناعة الاكسسوارات مؤكدة أن هذه الورش تمنح  التميز لجناح المجلس  فى معرض الكتاب والذي يجعله الاختيار الاول للزائرات من الفتيات والسيدات

كما قامت الدكتورة نادية زخارى بزيارة جناح حلايب وشلاتين وابدت اعجابها الشديد بالمنتحات المعروضة به.

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