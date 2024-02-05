إعلان رسمي من الديوان الملكي الأردني يخص الإمارات

أعلن الديوان الملكي الأردني، أن العاهل عبدالله الثاني استقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله إلى عمّان.

وحسب قناة "المملكة" الأردنية، استقبل الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي وصل إلى عمان، اليوم الاثنين.

وكان في الاستقبال بمطار ماركا العسكري، رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، وعدد من المسؤولين.

ويرافق رئيس الإمارات في زيارته الشيخ حمدان بن محمد بن زايد، ومستشار الشؤون الخاصة بديوان الرئاسة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان وعدد من المسؤولين الإماراتيين.