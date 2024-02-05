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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجب تنفيذ وصية والدي بعدم حضور شخص معين جنازته؟.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

رد الشيخ أحمد وسام  أمين الفتوى على سؤال يقول هل يجب تنفيذ وصية والدي بعدم حضور شخص معين جنازته؟ بقوله: في مثل هذا الأمر عدم تنفيذ وصية الميت جائز ، لأن الميت إذا كان يتكلم فسوف يوافق لأنه واقف بين يد الله يحاسب ويبحث عن حسنة واحدة فلو أنه رفض دخول هذا الشخص سيفقد الكثير من الحسنات ويزيد من سيئاته .

حكم عدم تنفيذ وصية المتوفي

وأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الاعلى للشئون الإسلامية، إن وصية الميت كوصية الشرع، فإذا كان طلب الشرع لم يستطع الإنسان تنفيذه يسقط عنه، معقبا: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".

 

وأضاف "الجندي"، في وقت سابق خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، ردا على من يوصي بمنع شخص من حضور جنازته، أو الدفن بمكان معين بعيد عن مكان الوفاة، أن الأصل في الشرع رفع المشقة، فهل يكون الأصل في الوصية المشقة؟ لافتا إلى أن الوصية توزن بميزان الشرع وحال طابقته، توزن بتيسيرات الشرع، وحال توافقها يتم مطابقتها بعدم التعدي على الأخرين، منوها بأنه حال كانت الوصية تؤدي لشقق العائلة لا يجب تنفيذها.

وتابع، ، أن من يوصى قبل وفاته بصلاة شخص معين عليه في جنازته، وكان هذا الشخص مريض أو غير موجود، فلا حرج أن يصلي عليه شخص آخر.

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حكم عدم تنفيذ الوصية

 

قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن الوصية من الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله بشرط أن تكون في طاعة الله، مشيرا إلى أن تنفيذ الورثة للوصية واجب ما دامت لم تتجاوز حدود الثلث من التركة كما قال الله تعالى: « من بعد وصية يوصين بها أو دين».

 

وأوضح الدكتور محمود شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: ما حكم تنفيذ الوصية؟ أن تنفيذ الوصية واجب على الورثة بعد قضاء الديون التي على الميت وتجهيزه ودفنه، وكانت في حدود الثلث من قيمة التركة، مشيرا إلى أن الوصية إذا زادت عن الثلث، فإنه يتم الرجوع إلى الورثة، فإن قبلوا، وإلا فلا تتجاوز الثلث.

وحذر أمين الفتوى من عدم تنفيذ الوصية بالشروط التي ذكرها، منوها بأن عدم تنفيذها حرام على الورثة وأن طمع الورثة في جميع التركة مما نهى الله عنه في قوله: « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتىٰ يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط» الأنعام.. وقوله أيضا: « إن الذين يأكلون أموال اليتامىٰ ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا (10)»النساء.

حكم عدم تنفيذ وصية المتوفى حكم عدم تنفيذ الوصية وصية الميت الشيخ خالد الجندي عدم تنفيذ وصية الميت

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