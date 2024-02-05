جيش الاحتلال يعترف بإصابة 5 جنود في معارك غزة خلال الساعات الماضية

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بإصابة 5 ضباط وجنود في صفوفه خلال المعارك بقطاع غزة، في الساعات الماضية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 450 عسكريا في صفوفه أصيبوا خلال العمليات منذ بداية الاجتياح البري في قطاع غزة.

ووفقا لبيان نشره جيش الاحتلال، فأن من بين المصابين يوجد 27 مصابا بجروح خطرة.

كما وقع 21 حادث إطلاق نار عرضي في القطاع، 54 حادث إطلاق نار ثنائي و31 حادث سير.

كما وقع 388 حادثا، منها دهس ألغام مضادة للدبابات ومدافع مضادة للطائرات وأسلحة ورشاشات.

وحسب بيان جيش الاحتلال فقد وصل عدد قتـ.لاه منذ بداية الحرب إلى 562 قتـ.يلا.