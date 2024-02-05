عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعترف بإصابة 5 جنود في معارك غزة خلال الساعات الماضية

أرشيفية
أرشيفية

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بإصابة 5 ضباط وجنود في صفوفه خلال المعارك بقطاع غزة، في الساعات الماضية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 450 عسكريا في صفوفه أصيبوا خلال العمليات منذ بداية الاجتياح البري في قطاع غزة.

ووفقا لبيان نشره جيش الاحتلال، فأن من بين المصابين يوجد 27 مصابا بجروح خطرة.

كما وقع 21 حادث إطلاق نار عرضي في القطاع، 54 حادث إطلاق نار ثنائي و31 حادث سير.

كما وقع 388 حادثا، منها دهس ألغام مضادة للدبابات ومدافع مضادة للطائرات وأسلحة ورشاشات.

وحسب بيان جيش الاحتلال فقد وصل عدد قتـ.لاه منذ بداية الحرب إلى 562 قتـ.يلا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 5 ضباط وجنود المعارك بقطاع غزة قطاع غزة عدد جرحى الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

وفاة نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

الرذيلة بالفلوس .. جريمة أخلاقية في سوهاج

ترشيحاتنا

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية خلية التجمع

زيدان يقترب من خلافة يورجن كلوب في قيادة ليفربول

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

خبر سعيد للمسنين بشأن المعاشات | هل تطبق الزيادة الجديدة قبل رمضان؟

نزلوهم يزقوا البوكس.. موقف غريب مع مساجين هنود بعد تعطل سيارة الشرطة

التفاصيل الكاملة لـ وفاة أمنية رجب نائبة البرلمان في حادث تصادم بالمنيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامح حزينة.. ياسمين عبدالعزيز تثير ضجة في أول "عُمرة" بعد الطلاق

بفستان جرئ.. جورجينا تستعرض جمالها بفيديو جديد

رافقته زوجته.. فنان عربي وحيد يفوز بجائزة بحفل الجرامي

بدون زيت.. طبيبة تقدم طريقة عمل البانيه والبطاطس بطريقة الايرفراير

فيديو

إحنا ورانا غير الكلام.. طارق صبري يعلق لأول مرة على انفصاله عن شيري عادل

ظهور كائنات سوداء غامضة في المحيط الهادي.. فما هي؟

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ