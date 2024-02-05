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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على ردع كافة الممارسات الاحتكارية داخل الأسواق

حملات مكبرة بجميع
حملات مكبرة بجميع الأسواق

 

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء التأكد من ضبط الأسعار وتوافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ووجه محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة المعنية بالضرب بيد من حديد تجاه أي ممارسات إحتكارية لزيادة الأسعار مؤكدًا على تكثيف الحملات بجميع الأسواق وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وجودة المنتجات.

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وفى هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 161 منشأة، والتحفظ على عدد 6787 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 3002 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محالّ و 276 انذار وفرض غرامات فورية تقدر بنحو 952 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

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