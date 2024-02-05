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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشان متهبطش .. 3 نصائح يجب اتباعها عند الصيام المتقطع

الصيام المتقطع
الصيام المتقطع

يعد تحديد أوقات وجباتك لتحقيق تعزيز الصحة ممارسة آمنة ومحبوبة تُعرف باسم الصيام المتقطع، إن حقيقة أن ما تأكله لا يقل أهمية عن وقت استهلاكه ، النصيحة الأكثر أهمية التي يجب أخذها في الاعتبار عند اتباع هذا النظام.

 يمكن الكشف عن مزايا هذا النظام الغذائي بشكل كامل عن طريق اختيار الأطعمة الصحية والغنية بالعناصر الغذائية..

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إضافة الدهون الجيدة

يمكنك بسهولة زيادة السعرات الحرارية التي تتناولها عن طريق إضافة 1-4 ملاعق صغيرة من الدهون الصحية، سيتم تغذية جسمك بشكل أفضل أثناء الليل وسينام بشكل أفضل إذا قمت بإضافة المزيد من الدهون في الوجبة الأخيرة من اليوم. لا يتطلب الأمر الكثير للحصول على تأثير كبير من السعرات الحرارية لأن الدهون تحمل حوالي ضعف السعرات الحرارية لكل جرام مقارنة بالكربوهيدرات والبروتين.

إعداد الطعام مبكرًا

يمكن أن يكون إعداد وجبات الطعام الخاصة بك في وقت مبكر سر النجاح على المدى الطويل مع الصيام المتقطع، من خلال التخطيط لوجباتك مسبقًا، يمكنك تجنب إرهاق الاختيار الذي يمكن أن يؤدي إلى نهم في الأكل غير الصحي وتضمن أنك ستحصل على العناصر الغذائية التي تحتاجها لتزدهر. 

ترطيب الجسم

كثيرًا ما يخلط الناس بين عدم الأكل وعدم الشرب، في حين أن الصيام المتقطع يتضمن الحد من السعرات الحرارية لجزء من كل يوم، فإنه يدعو أيضًا إلى استهلاك الكثير من السوائل الخالية من السعرات الحرارية، القهوة السوداء وشاي الأعشاب والماء كلها خيارات مناسبة للمشروبات التي يمكنك تناولها أثناء الصيام بشكل متقطع.

الصيام المتقطع السعرات الحرارية الدهون الصحية القهوة السوداء النظام الغذائي ترطيب الجسم زيادة السعرات الحرارية

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