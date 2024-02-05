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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قطار الصعيد يدهس سيارتين.. مصرع شخصين على مزلقان العياط

صدى البلد

لقي شخصان مصرعهما جراء اصطدام قطار بسيارتين قيادتهما أعلى مزلقان جزرا بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عبد الفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بسيارتين أعلي مزلقان جرزا بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام قطار بسيارتين دخلا إلي المزلقان مخالفين مما تسبب في مصرع قائديهما وتم نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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