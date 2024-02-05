الخرطوم تشهد قصفا بالمناطق الشرقية منها

قال عثمان الجندي، مراسل القاهرة الإخبارية من أم درمان، إن العاصمة الخرطوم شهدت قصفا بالمناطق الشرقية منها من قبل قوات الدعم السريع، موضحا أن كذلك الجيش السوداني المتواجد بقاعدة سيدنا العسكرية مازال يقصف مواقع لميليشيا الدعم السريع.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن قوات الجيش السوداني استهدفت مناطق للدعم السريع بأم درمان، وفي شمال بحري ووسطها وكذلك في الخرطوم، كما أن الطيران المسير ما زال يقوم بهجمات متواصلة على مليشيا الدعم السريع.

وتابع أن طيران الجيش السوداني يوجه ضربات إلى ميليشيا الدعم السريع التي تقابلها ميليشيا الدعم السريع بمضادات الطيران، ويستمر القصف المتبادل على مناطق سيطرة الجيش السوداني في مدينة أم درمان وكذلك فالاتصالات منقطعة تماما في مدينة بورتسودان وغيرها من المناطق.