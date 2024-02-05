"الحياة انتهت".. مفيدة شيحة: مجتمعنا يعاني من فوبيا الطلوع للمعاش

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج “الستات”، المذاع عبر قناة “النهار وان”، مساء اليوم الاثنين، فقرة عن التقاعد عن العمل، مشيرة إلى أن مجتمعنا يعاني فوبيا من هذا الأمر.

وقالت مفيدة شيحة، “عندنا فوبيا الطلوع للمعاش، ولدينا احساس بأن مع المعاش تنتهي الحياة، والحياة تتوقف وغيري من يدير الأمور، وأنا لا أفعل أي شيء”.

وعرضت الإعلامية مفيدة شيحة، مقطع فيديو لطبيب أمريكي ينزلج في طرقات المستشفى احتفالا بالتقاعد، متابعة أن الوصول للتقاعد يعني نهاية المسئولية.

وأكملت مفيدة شيحة، “قررت بعد الوصول للتقاعد اسافر كل دول العالم واذهب لأماكن كان من الصعب الذهاب لها بسبب المسؤوليات والانشغال بالعمل”.

