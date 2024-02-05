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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الصيدلة جامعة حلوان توقع اتفاقية لتدريب الطلاب.. تفاصيل

كلية الصيدلة جامعة
كلية الصيدلة جامعة حلوان توقع اتفاقية لتدريب الطلاب

وقعت كلية الصيدلة جامعة حلوان اتفاقية تعاون مع شركة لصناعة مستحضرات التجميل من النباتات العطرية والمصادر الطبيعية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، حيث وقع بروتوكول التعاون عن كلية الصيدلة الدكتور سامح سرور عميد للكلية..

وشهد مراسم توقيع البروتوكول الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة.

 

وتضمنت الاتفاقية تعهد كلية الصيدلة بتقديم المشورة العلمية فيما يتعلق بالشق التطبيقي للعاملين بالشركة والمساهمة في تطوير قدراتهم العملية، وإتاحة الفرصة للفنيين والعاملين بقطاع البحوث والتطوير بالشركة لإجراء بعض التجارب العملية في مختبرات كلية الصيدلة وكذا التعاون المشترك مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية في أبحاث تطبيقية مشتركة تخدم الصناعة والتعاون للحصول على مشروعات بحثية مشتركة وكذلك التعاون في تنظيم الأحداث العلمية مثل المؤتمرات والندوات وورش العمل.

 

كما اتفق الطرفان علي إمكانية استضافة الشركة لطلاب الكلية للتدريب علي تصنيع مستحضرات التجميل وكذلك بعض المكملات الغذائية والمنتجات الدوائية.

 

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل أن التعاون مع الصناعة أحد أولويات جامعة حلوان وهو محور أساسي في استراتيجية الجامعة وأن الجامعة تدعم بقوة هذه الاتفاقية ومثلها من الاتفاقيات التي توطد التعاون مع الصناعة.

 

وقد أشار الدكتور سامح سرور إلي أهمية توطيد أواصر التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والجهات الصناعية حتى يمكن ربط البحث العلمي بالصناعة وحتى يكون له دور ملموس في تطوير الصناعات القائمة وإنشاء صناعات جديدة.

 

وأضاف أن مؤشرات البحث العلمي في مصر في تقدم مستمر حتي احتلت مصر المرتبة الثلاثين عالميا والأولي أفريقيا في النشر العلمي الدولي ودائما ما تأتي الأبحاث الصيدلانية في مرتبة متقدمة جدا عالميا ما يدل علي جودة وتميز البحث العلمي في هذا المجال، لكن يظل هناك انفصام بين هذه البحوث والصناعة وقد أن الأوان لسد هذه الفجوة.

 

ويأتي هذا اللقاء في إطار خطة الكلية للتعاون مع الجهات الإنتاجية والخدمية ووضع إمكانياتها في خدمة صناعة الدواء والصناعات الحيوية.

كلية الصيدلة جامعة حلوان توقع اتفاقية لتدريب الطلاب
كلية الصيدلة جامعة حلوان توقع اتفاقية لتدريب الطلاب
كلية الصيدلة جامعة حلوان توقع اتفاقية لتدريب الطلاب
كلية الصيدلة جامعة حلوان توقع اتفاقية لتدريب الطلاب
كلية الصيدلة جامعة حلوان توقع اتفاقية لتدريب الطلاب
كلية الصيدلة جامعة حلوان توقع اتفاقية لتدريب الطلاب
كلية الصيدلة جامعة حلوان توقع اتفاقية لتدريب الطلاب
كلية الصيدلة جامعة حلوان توقع اتفاقية لتدريب الطلاب
كلية الصيدلة جامعة حلوان توقع اتفاقية لتدريب الطلاب
كلية الصيدلة جامعة حلوان توقع اتفاقية لتدريب الطلاب
كلية الصيدلة جامعة حلوان توقع اتفاقية لتدريب الطلاب
كلية الصيدلة جامعة حلوان توقع اتفاقية لتدريب الطلاب
جامعة حلوان كلية الصيدلة جامعة حلوان شركة براند صناعة مستحضرات التجميل النباتات العطرية الدكتور السيد قنديل

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