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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة السادات تشهد حفل تأبين مدير عام المكتبات بمعهد الهندسة الوراثية

صدى البلد

نظم معهد الهندسة الوراثية برئاسة عميد المعهد الدكتور أحمد نوير ،اليوم الإثنين حفل تأبين الأستاذ عصام الرفاعى، مدير عام المكتبات بالجامعه.

 

فى كلمتها أعربت رئيس الجامعة الدكتوره شادن معاويه، بواقع وفاته المفاجئة كان صدمة لنا جميعاً، وأن الفقيد -عليه رحمة الله- كان دمث الخلق، عفيف اللسان، وكان محبًّا لزملاؤه، ساعيًا للخير في جميع الميادين، مشيدًه بجهوده خلال مدة عمله .

وقالت "معاويه"، في كلمتها: يعز على اليوم أن أنعى ببالغ الحزن وشديد الأسى وأدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، أعطى الكثير والكثير، كان محبا لعمله معطاء، مشيرة إلى أن عطائه هذا سيكون في ميزان الحسنات إن شاء الله، وأن جميع جهوده المخلصة صدقات جارية على روحه الطاهرة، تنير له قبره، موجهة كلمتها لأسرته وابنه، عليك أن تفتخر بأبيك مثال وقدوة للأخلاق والرقى والتسامح .

 

جاء حفل التأبين بحضور الدكتور أحمد نوير، عميد معهد الهندسة الوراثية، والدكتور علاء الدين حسين، عميد كلية الطب البيطري، والدكتورة نهى عثمان، عميدة كلية السياحة والفنادق،والدكتور عماد زكريا، أمين عام الجامعة، والأستاذ خالد الكيلاني، رئيس مجلس نقابة العاملين ومجلس إدارة نقابة العاملين بالجامعة، وأسرة المرحوم الاستاذ عصام الرفاعى، والعديد من العمداء والوكلاء واعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين بالجامعه فى حشد كبير.


استهل التأبين بآيات من الذكر الحكيم تلاه كلمة الدكتور أحمد نوير، عميد المعهد حيث رحب بالحضور وأعرب حزنه الشديد في شخصية من الشخصيات النقيه المحبوبه حيث بدأ المرحوم عمله في معمد الهندسة الوراثية وكان مثال وقدوة حسنه داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

 

كما أشادت عميد كلية السياحة والفنادق الدكتورة نهى عثمان بأخلاقه الطيبة وانه انسان مسامح طاهر القلب موجهة كلمتها لإبنه أن يكون فخور بأبيه وأن يكون إمتداد لأخلاقه وطيبته ومحبة الناس له .
وفى كلمته أكد الدكتور علاء الدين حسين، عميدكلية طب بيطرى، أن هذا الحشد يبرهن ويؤكد على محبة الناس واخلاقه الجميله الطيبه التى لم يختلف عليه أحد في الجامعة داعيا الله عز وجل بالرحمة والمغفرة.


كما أشاد امين عام الجامعه الدكتور عماد زكريا، بالمرحوم بمواقفه والجديه في العمل، محبوب من كل العاملين يسعى دائما للخير لكل زملاؤه، حيث أكد زملاؤه أنه مثال وقدوة حسنه لم يكن المرحوم مدير عام عليهم بل كان أخ وصديق متمنيين له الرحمه والمغفره وان يسكنه فسيح جناته.

 

وفى ختام حفل التأبين أهدت رئيس الجامعة درع الجامعة لأسرة الفقيد، كما قدمت أسرة نقابة العاملين بالجامعة برئاسة الأستاذ خالد الكيلاني درع تذكاري لأسرة الفقيد ، كما قدمت أسرة المكتبات وزملاء الفقيد درع تذكاري لأسرته كلا من الأستاذة منى عبد الجليل عمر، مدير إدارة مكتبات الكليات، والأستاذه نسرين سمير الخياط، مدير إدارة المكتبة المركزية، والأستاذة سعاد محمد عبد ربه، أمين المكتبة المركزية.

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معهد الهندسة الوراثية حفل تأبين حفل تأبين الأستاذ عصام الرفاعى عميد معهد الهندسة الوراثية

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