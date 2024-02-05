الأمم المتحدة: إصلاح دمار غزة يستغرق 60 عاما

قالت الأمم المتحدة إن إعادة بناء قطاع غزة الذي مزقته الحرب في فلسطين وإعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية إلى مستويات ما قبل الصراع قد يستغرق عقودا، محذرة من الظروف غير الملائمة للسكن في القطاع المحاصر، وفق ماذكرت صحف دولية.

وجاء هذا التقييم في تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والذي أوضح الدمار الاقتصادي والاجتماعي الشديد في غزة منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية.

قال التقرير، "يشير السيناريو المتفائل إلى أنه حتى مع الوقف الفوري للقتال، فإن إعادة غزة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل اندلاع المواجهة الحالية ستستغرق عقودا من دون وجود برنامج إنعاش ممول بشكل مناسب ومدعوم بالكامل من المجتمع الدولي".

ووفق الرأي الأممي فقد يستغرق القطاع أكثر من 60 عامًا حتى يعود إلى حالته السابقة.