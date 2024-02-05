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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني عاجل بسبب مافيا بيع الأراضي بالدولار

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، لتوجيهه الى وزير الاسكان والمرافق العامة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ، بشأن ما يشهده قطاع الإسكان من مخالفات.

وجاء طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي حول مخالفات الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لصالح مافيا بيع وشراء الاراضي وآلية التخصيص المباشر بالدولار.

وأشار طلب الاحاطة المقدم من النائب إلى أن الامور تدار داخل أروقة هيئة المجتمعات العمرانية تحت مرأى ومسمع من قيادات بالوزارة بطريقة غير لائقة يشوبها الفساد والواسطة والمحسوبية، حيث انه يتم تخصيص القطع والاراضي للمحاسيب والمعارف وأيضا إلى من يدفع أكثر.

وأفاد طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي بأن هناك مجموعة من الموظفين الذين سولت لهم الكسب غير المشروع والأمثلة كثيرة وأخرها أحد الاشخاص الذين تم التحقيق معهم من قبل هيئة الرقابة الادارية لكثرة شاكيه من الشركات بسبب تلاعبه وتدخله.

وأوضح أن هناك تدخل من قبل بعض المسئولين عن الملف وتواصل مع رؤساء المدن لدعم شركات بعينها واستبعادج اخرى وغيرها من المخالفات الجسيمة.

وطالب الجبلاوي بتحويل الطلب إلى لجنة مختصة او الجلسة العامة لمناقشته في اسرع وقت ، كما جاء طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس

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