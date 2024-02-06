انسى الفلاجشيب.. أفضل موبايل أوبو رينو Oppo Reno في السوق

يمثل ارتفاع أسعار الهواتف الرائدة أو الفلاجشيب عائقًا كبيرًا لدى بعض راغبي الشراء، حيث تخطت أسعارها القدرات الشرائية لدى الكثير، الأمر الذي يرجح كفة هواتف الفئة المتوسطة التي تقدم مواصفات مميزة إلى جانب أسعار أقل كثيرًا وتلاءم الكثير.



وبحسب موقع Tech Advisor فإن هاتف Oppo Reno 10 5G من شركة أوبو يتميز بشاشة AMOLED ممتازة، وإعداد كاميرا مثير للإعجاب بنفس القدر، مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل.

كما يتمتع هاتف Oppo Reno 10 5G بعمر بطارية رائع تمكن من العمل لأكثر من 13 ساعة، بالإضافة إلى أن سعره الذي يقدم قيمة كبيرة مقابل الأموال، وهو تنافسي بشكل خاص مقارنة بالمنافسين الآخرين من الفئة المتوسطة.

السعر و المواصفات الكاملة لـ هاتف Oppo Reno 10 5G

وجاء بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة، مع دقة 1080x2412 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع زجاج واقي من Asahi Glass AGC DT-Star2.

ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بعدسة واسعة بدقة 64 ميجابكسل، مع تقنية PDAF، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED وتقنية HDR وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Dimensity 7050 من تصنيع شركة ميدياتك التايوانية ، مع شريحة معالجة رسوميات الجرافيك من نوع Mali-G68 MC4 تقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسعة، وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 67 وات.

ويتوفر في السوق المصري بسعر يبدأ من 20 ألفا و477 جنيها مصريا، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.