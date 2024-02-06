عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

انسى الفلاجشيب.. أفضل موبايل أوبو رينو Oppo Reno في السوق

هاتف أوبو Oppo Reno
هاتف أوبو Oppo Reno 10 5G

يمثل ارتفاع أسعار الهواتف الرائدة أو الفلاجشيب عائقًا كبيرًا لدى بعض راغبي الشراء، حيث تخطت أسعارها القدرات الشرائية لدى الكثير، الأمر الذي يرجح كفة هواتف الفئة المتوسطة التي تقدم مواصفات مميزة إلى جانب أسعار أقل كثيرًا وتلاءم الكثير. 


وبحسب موقع Tech Advisor فإن هاتف Oppo Reno 10 5G من شركة أوبو يتميز بشاشة AMOLED ممتازة، وإعداد كاميرا مثير للإعجاب بنفس القدر، مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل.

 

 كما يتمتع هاتف Oppo Reno 10 5G بعمر بطارية رائع تمكن من العمل لأكثر من 13 ساعة، بالإضافة إلى أن سعره  الذي يقدم قيمة كبيرة مقابل الأموال، وهو تنافسي بشكل خاص مقارنة بالمنافسين الآخرين من الفئة المتوسطة.

 

السعر و المواصفات الكاملة لـ هاتف Oppo Reno 10 5G 

وجاء بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة، مع دقة 1080x2412 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع زجاج واقي من Asahi Glass AGC DT-Star2. 

 

ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بعدسة واسعة بدقة 64 ميجابكسل، مع تقنية PDAF، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED وتقنية HDR وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. 

 

ويعمل بمعالج من نوع  Dimensity 7050 من تصنيع شركة ميدياتك التايوانية ، مع شريحة معالجة رسوميات الجرافيك من نوع Mali-G68 MC4 تقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسعة، وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 67 وات. 

 

ويتوفر في السوق المصري بسعر يبدأ من 20 ألفا و477 جنيها مصريا، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

الفلاجشيب أفضل موبايل أوبو رينو أفضل موبايل Oppo Reno Oppo Reno 10 5G مواصفات Oppo Reno 10 5G سعر Oppo Reno 10 5G هواتف الفئة المتوسطة أوبو هواتف أوبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

بعد انهيار الدولار.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المواطنين| فيديو

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

علشان أرضي ربنا.. فنانة شابة تعلن الاعتزال

حلمي طولان يكشف مفاجأة مدوية عن ممول صفقات الزمالك

لماذا لا تنخفض أسعار السلع؟.. شعبة المواد الغذائية توضح

انخفاضات كبيرة بسوق المعدن الأصفر.. شعبة الذهب تكشف مفاجآت هامة للمواطنين

ترشيحاتنا

سنة مهجورة قبل النوم .. تسقط عنك جبالا من الذنوب في دقيقة

أرخص سيارة يابانية موديل 2024 في مصر .. كم يبلغ سعرها ؟

انسى الفلاجشيب.. أفضل موبايل أوبو رينو Oppo Reno في السوق

اخبار مصر 24| الحكومة تنشر أسعار الدولار والذهب.. انفراجة في أزمة السكر

مجلس الأمن.. روسيا: الضربات الأمريكية للعراق وسوريا تشكل تهديدا مباشرا للسلم الدولي

اختل توازنه.. مصرع سائق سقط من أعلى مول شهير في المقطم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسبة برمة| الهلال السعودي يسعى لخطف صلاح من الاتحاد.. وتوتنهام يزاحم ليفربول على الفوز بالبديل البرازيلي

حتى أبويا معرفش.. نجل هاني الناظر يكشف عن إصابته بهذا المرض

من الفضاء.. علاج جديد للقضاء على السرطان

رقص جريء.. فنانة شهيرة تتعرض لانتقادات شديدة من الجمهور

فيديو

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ