محمد عرفة: شركات الأمن الخاصة فرصة لعودة الجماهير للدوري المصري

تستعد جماهير كرة القدم المصرية لعودة مباريات الدوري المصري من جديد عقب الإيقاف الأخير لمشاركة منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية .

وكانت رابطة الأندية المصرية قد أكدت أنها تسعى لعودة الجماهير بشكل أكبر في المباريات المقبلة للبطولة.

و من جانبه أكد محمد عرفة و هو صاحب شركة أمن و حراسة خاصة في إيطاليا و أول مصري بهذا المجال في أوروبا أن الاعتماد على شركات الأمن الخاصة أمر هام جدا لإعادة الجماهير بسعة كاملة في مباريات الدوري المصري .

و شدد عرفة على أن تنظيم دخول الجماهير و تأمينهم بالشكل اللائق من خلال شركات الأمن والحراسات وبالتنسيق مع الأندية نفسها أمر سيساهم في الحضور الجماهيري المكثف للمباريات .

وتستأنف مباريات الدوري يوم 13 فبراير الجاري بمباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري المصري .