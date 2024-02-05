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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عرفة: شركات الأمن الخاصة فرصة لعودة الجماهير للدوري المصري

محمد عرفة
محمد عرفة

تستعد جماهير كرة القدم المصرية لعودة مباريات الدوري المصري من جديد عقب الإيقاف الأخير لمشاركة منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية .

وكانت رابطة الأندية المصرية قد أكدت أنها تسعى لعودة الجماهير بشكل أكبر في المباريات المقبلة للبطولة.

و من جانبه أكد محمد عرفة و هو صاحب شركة أمن و حراسة خاصة في إيطاليا و أول مصري بهذا المجال في أوروبا أن الاعتماد على شركات الأمن الخاصة أمر هام جدا لإعادة الجماهير بسعة كاملة في مباريات الدوري المصري .

و شدد عرفة على أن تنظيم دخول الجماهير و تأمينهم بالشكل اللائق من خلال شركات الأمن والحراسات وبالتنسيق مع الأندية نفسها أمر سيساهم في الحضور الجماهيري المكثف للمباريات .

وتستأنف مباريات الدوري يوم 13 فبراير الجاري بمباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري المصري .

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