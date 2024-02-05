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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الوزراء: انعكاسات إيجابية بعد جذب الحكومة للاستثمارات الأجنبية

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء ناقش مع مسئولي البنك الدولي سبل دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.

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وأضاف “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "رئيس الوزراء أكد حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية".

وتابع "لم يتم اتخاذ قرار بشأن طرح أي شركة"، مؤكدا أن "التعاون مع البنك الدولي يشمل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية بهدف تحسين أوضاعها المالية ورفع درجة تنافسيتها".

وأوضح "هناك انعكاسات إيجابية من خلال جذب الحكومة للاستثمارات الأجنبية"، مشيرا: "الأخبار الإيجابية للتعاون مع صندوق النقد الدولي أثرت بشكل إيجابي على كل الأسواق.. وأسعار الحديد شهدت انخفاضا في الأسواق".
 

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