تربية نوعية بنها تحصد المراكز الأولى في ملتقى الإبداع السابع بأسيوط

حصدت كلية التربية النوعية بجامعة بنها المراكز الأولي خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى الإبداع السابع لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية، والذي استضافته جامعة أسيوط .

دعم الطلاب المتميزين



وقدم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، التهنئة للطلاب الفائزين في البطولة ، مؤكدا أن جامعة بنها حريصة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات ، ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.



من جانبها أشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائ رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلي أن كليه التربية النوعية حصلت علي المركز الأول في مجال البرمجيه التعليميه و مجال الفيديو الوثائقي ومجال العزف الجماعي و مجال العزف الفردي ، كما حصلت علي المركز الثاني في مجال التصميم ومجال النحت ومجال التصوير الزيتي ومجال الغناء الجماعي ومجال الغناء الفردي ومجال التصوير الفوتوغرافي ، وحصلت علي المركز الثالث في المركز الثالث في مجال الرسم ومجال الأشغال الفنية ومجال الخزف.