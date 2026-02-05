الدكتور تامر عرفه قائما بأعمال عمادة كلية علوم الرياضة بجامعة بنها

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قرارًا بتكليف الدكتور تامر جمال عرفه وكيل كلية علوم الرياضة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، بتسيير أعمال عمادة كلية علوم الرياضة بجانب عمله.



من ناحية أخرى وقع الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، والدكتور نادر نبيل البكل رئيس جامعةأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب ( MSA ) ، بروتوكول تعاون بين الجامعتين في المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك .

جاء ذلك بحضور الدكتورة نوال الدجوى رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) ، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

التعاون الأكاديمي

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التعاون الأكاديمي ودعم التعاون بين الجامعات الحكومية والخاصة لدعم جودة الأداء التعليمي وبما ينعكس على منظومة التعليم العالي فى جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تحقيق تعاون مثمر بين الجامعتين فيما يخص التخصصات والبرامج المشتركة بين كليات والممثلة فى كليات (الزراعة – الهندسة ببنها – الهندسة بشبرا – الحاسبات والذكاء الإصطناعي – كلية الآداب) بالجامعة وكليات (التغذية وتكنولوجيا الغذاء – التكنولوجيا الحيوية - الهندسة – علوم الحاسب - الإعلام) بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.