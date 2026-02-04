جامعة بنها تستقبل فريق تقييم النظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فريق التقييم لنظام الجودة (إيزو 9001 لسنة 2015) ، وأيزو ( 45001 لسنة 2018 ) بالإضافة إلي الإدارة البيئية ( إيزو 2015-14001 ) ، من مؤسسة AGA الجهة المانحة لشهادة الأيزو ، برئاسة الدكتور محمد أحمد عثمان.



جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة.

وضم وفد المراجعة الخارجية كلا من الدكتور عمرو عثمان ، والدكتورة منال درويش ، والدكتور مصطفى أحمد ، والدكتور احمد كمال.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الزيارة هي زيارة لتقييم أداء منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية بالجامعة والإدارة البيئية ، و للوقوف على مدى تطبيق إدارات الجامعة للإجراءات الموثقة في النظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية والذى تم تصميمه لجميع إدارات الجامعة ‘ بالإضافة إلي مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وللتأكد من تحقيق أهدافه ، مؤكدا علي أن إدارات الجامعة قد تم إعدادهم جيدا استعدادا لزيارة المراجعة الخارجية ، حرصا على حصول الجامعة على استمرارية شهادات النظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية والحصول لأول مرة علي الإدارة البيئية.

وأكد " الجيزاوي " أن جامعة بنها حريصة علي توفير الموارد الكافية (البشرية والمالية) لضمان تحقيق الجودة الإدارية مع توفير بيئة عمل آمنة للعاملين ومستفيدي الخدمة من إدارات الجامعة ، والتوافق مع القوانين ذات الصلة بالمواصفات الثلاثة.

من جانبه، أضاف الدكتور عبد القادر عبد الكريم أن فريق المراجعين قد بدأ فى فعاليات المراجعة بعمل جولة تفقدية لمكاتب إدارات الجامعة ثم البدء فى عمليات المراجعة لنظام الجودة والسلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية حسب الجدول الزمني المحدد سابقا ، لافتا إلي أن زيارة التقييم تنتهي بعقد لقاء ختامي في نهاية الزيارة والتي سيتم فيها عرض نتائج الزيارة مع أطيب الأمنيات لجامعة بنها في الحصول على شهادة الجودة والسلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية.