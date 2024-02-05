شعبة الأدوية: منذ 4 شهور لم يتم تحريك سعر الدواء.. فيديو

الدولة تقدم دعما كبيرا|

أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الدولة المصرية مهتمة بتوفير الأدوية من أجل صحة المواطنين.

وأضاف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الدولة تتابع الأسواق وتعمل على توفير كل الاحتياجات".

وأشار الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية،: "كان لدينا نقص في بعض الأدوية في الأسواق، والدولة لديها أولويات لتوفير الأموال للغذاء والدواء واحتياجات أخرى".

وأوضح الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية،: "مصر أول دولة خالية من فيروس سي وبشهادة دول العالم"، مضيفا: "صناعة الدواء في مصر توفر الدولار".

واسترسل: "هناك مؤثرات خارجية أثرت سلبا على مصر.. وما يحدث في باب المندب أثر سلبا على مصر"، موضحا: "لدينا 17 ألف دواء متداول في مصر.. ومن 20 إلى 25% زيادات متوقعة في حجم سوق الدواء في مصر".

وأكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية،: "الدولة تقدم دعم كبير لسوق الدواء في مصر، ومنذ 4 شهور لم يتم تحريك سعر الدواء في مصر".