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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الدولة تقدم دعما كبيرا|

شعبة الأدوية: منذ 4 شهور لم يتم تحريك سعر الدواء.. فيديو

الدواء
الدواء

أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الدولة المصرية مهتمة بتوفير الأدوية من أجل صحة المواطنين.

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وأضاف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الدولة تتابع الأسواق وتعمل على توفير كل الاحتياجات".

 

وأشار الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية،: "كان لدينا نقص في بعض الأدوية في الأسواق، والدولة لديها أولويات لتوفير الأموال للغذاء والدواء واحتياجات أخرى".

 

وأوضح الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية،: "مصر أول دولة خالية من فيروس سي وبشهادة دول العالم"، مضيفا: "صناعة الدواء في مصر توفر الدولار".

 

واسترسل: "هناك مؤثرات خارجية أثرت سلبا على مصر.. وما يحدث في باب المندب أثر سلبا على مصر"، موضحا: "لدينا 17 ألف دواء متداول في مصر.. ومن 20 إلى 25% زيادات متوقعة في حجم سوق الدواء في مصر".

 

وأكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية،: "الدولة تقدم دعم كبير لسوق الدواء في مصر، ومنذ 4 شهور لم يتم تحريك سعر الدواء في مصر".

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