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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع البريطاني: الضربات ضد الأهداف الحوثية في اليمن فشلت

وزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني

اعترف وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد منشآت الحوثيين في اليمن فشلت حتى الآن في منع الهجمات الجديدة على السفن في البحر الأحمر بشكل كامل.

وقال شابس: "كان لهذه الهجمات تأثير كبير على إضعاف قدرات الحوثيين، لكن نية الحوثيين لمواصلة تعطيل البحر الأحمر لم تتضاءل بالكامل".

وبحسب شابس، نفذت مليشيات الحوثي حتى الآن نحو 40 هجوماً على السفن التجارية. 

وكرر وزير الدفاع البريطاني كلمات رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي قال في وقت سابق إن لندن لن تتردد في مواصلة ضرباتها على اليمن إذا لم تتوقف الهجمات. 

وفي الوقت نفسه، قال شابس إن المملكة المتحدة ستواصل أيضًا الجهود الدبلوماسية من أجل تخفيف التوترات في الشرق الأوسط.

وخلال كلمته، قال شابس أيضًا إنه لم تقع إصابات بين المدنيين في أحدث سلسلة من الضربات التي نفذتها القوات البريطانية والأمريكية ضد أهداف الحوثيين خلال الليل وحتى الأحد.

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