وزيرة الثقافة تزور جناح سلطنة عُمان بمعرض القاهرة للكتاب

زارت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية جناح سلطنة عمان في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في اطار مشاركة سلطنة عمان بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته ال 55 بمركز مصر للمعارض الدولية، وفي إطار العلاقات الثقافية القائمة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وخصوصا في الجانب الثقافي والإعلامي.

اطلعت وزيرة الثقافة، على مكونات جناح سلطنة عمان بالمعرض ، بالإضافة إلى شرح مفصل عن مصادر الإنتاج الفكري العماني بالجناح، وقد أشادت الوزيرة بالعلاقات الثقافية القائمة بين البلدين، وكذلك بالمصادر الفكرية العُمانية بالجناح بكافة مجالاتها، متمنية مزيدا من التقدم والنماء في ظل القيادتين الحكيمتين .

كما أشادت معانيها الى اختيار سلطنة عمان ضيف شرف الدورة 56 من المعرض والتي ستكون فرصه للشعب المصري للتعرف بشكل اكبر على الثقافة والتاريخ العماني، وللعاقات الثنائية مزيدا من التقدم والنماء .