الليمون بـ 25 والفاصوليا بـ 20.. تعرف على أسعار الخضروات بالأسواق.. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد أسعار الخضراوات بالأسواق، اليوم الاثنين الموافق 5-2-2024.
وجاءت أسعار الخضراوات اليوم مرتفعة مقارنة بـ أمس والاسعار كالتالي:
الطماطم 12 جنيها للكيلو.
البطاطس 20 جنيها للكيلو.
البصل الاحمر 30 جنيها للكيلو.
البصل الابيض 20 جنيها للكيلو.
الخيار 20 جنيها للكيلو.
الجزر 15 جنيها للكيلو.
البسله 30 جنيها للكيلو.
الباذنجان 15 جنيها للكيلو.
الملوخية 20 جنيها للكيلو.
الكوسة 20 جنيها للكيلو.
الفاصولياء 25 جنيها للكيلو.
الفلفل الرومي 20 جنيها للكيلو.
البطاطا 15 جنيها للكيلو.
الفلفل الحامي 20 جنيها للكيلو.
الفاصوليا الخضراء 20 جنيها للكيلو.
الليمون 25 جنيها للكيلو.