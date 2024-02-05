20 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا غدا في نصف نهائي كأس الرابطة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سيراميكا كيلوباترا المقرر إقامتها غداً /الثلاثاء/، على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وضمت قائمة الاتحاد السكندري كلا من: المهدي سليمان، وعمر صلاح، ومحمود شبانة، وهشام صلاح، وسيف تقا، وإسلام أبو سليمة، وأحمد غنيم، عمرو صالح، والحبيب حسن، وعبد الغني محمد، وعمر الوحش، وناصر ناصر، ومورو ساليفو، وخالد الغندور، وبلال السيد، ورجب عمران، وأحمد عيد، فوزي الحناوي، وناموري تراوري، وبيكالي اوبامي.

ويفتقد الاتحاد السكندري جهود هداف الفريق مابولولو، الذي يغيب بسبب العودة مع بعثة منتخب بلاده إلى أنجولا، بعد الخروج الأدوار الإقصائية بكأس الأمم الإفريقية، وكل من كريم الديب وأحمد عادل ميسي للإصابة وبنجامين بواتينج للإيقاف.