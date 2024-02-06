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برلمان

رئيس قطاع الإرشاد الزراعي: التحديات تتطلب تطوير وتحديث منظومة الري

الدكتور علاء عزوز
الدكتور علاء عزوز

قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن التحديات الحالية، سواء المتعلقة بالموارد المائية أو التوسع العمراني، تتطلب تطوير منظومة الري وتحديثها في النشاط الزراعي؛ بهدف الاستفادة القصوى من وحدة المياه، مع وحدة الأرض، لتعظيم الإنتاجية الزراعية، وزيادة الناتج القومي الزراعي المرتبط بالتركيب المحصولي الاقتصادي والاستراتيجي.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، لمناقشة الدراسة المقدمة من الخير بشأن تطبيق نظام الري الحديث في محافظات مصر "الجدوى- الفرص- التحديات".

وأضاف عزوز، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى ضرورة زيادة الرقعة الزراعية، بإضافة مساحة جديدة (التوسع الأفقي) وزيادة الإنتاجية في الاتجاه الرأسي لوحدة المساحة، من خلال الممارسات الزراعية، وحزم التوصيات، وتحسين الأصناف النباتية وتطويرها، وتحسين برامج التربية تحت ظروف التغيرات المناخية، وتطوير وتحديث منظومة الري، وصيانة التربة، وأيضا التصنيع الزراعي، والقيمة المضافة.

وأكد أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ بعض المشروعات لتطوير وتحديث الري، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، مشيرا إلى المُبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث، والتي تستهدف من خلالها الدولة، تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية، تماشيا مع رؤية القيادة السياسية نحو دعم وتنمية مشروعات التنمية، من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية فى الري، إلى إتباع أساليب الري الحديثة بأشكالها المختلفة.

واستعرض "عزوز" عددا من المشروعات والمبادرات التي تم تنفيذ جزء كبير منها خلال الفترة الماضية.

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