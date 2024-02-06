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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات: التراجع في البيع وصل 50%

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

علق  المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، على إرتفاع اسعار الاجهزة الكهربائية  وموعد إستحابتها  لتراجع الاسعار على إثر تراجع سعر الصرف في السوق السوداء،  قائلا "عندما يحدث  تراجع في أسعار الصرف  يحدث  ثبات وإستقرار السعر نقدر نقول الكلام  ده بالاضافة  إلى أنه لا يوجد أي جهاز  في مصر خاماته بنسبة 100%  محلية، وجزء كبير مستورد ويعتمد على تدبير الدولار.

 

وقال حسن مبروك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه "نحن لانقوم برفع اسعار بالاساس، مؤكدا أن الاسعار الموجودة في السوق المبالغ فيها هي شغل تجار مش إنتاج ".

 

وتابع  رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن حركة البيع تراجعت بشكل كبير، معلقا “التراجع في البيع وصل 50% ومش من مصلحتنا رفع الأسعار”.

 

ليست مسؤولية الصانع

وأشار إلى أن  التجار عاملين ظاهرة أوفر برايس في الاجهزة المنزلية  وأنا بطالب الأجهزة الرقابية بمتابعة التجار وعليها دور كبير وليست مسؤولية الصانع".

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