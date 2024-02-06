تناول الفول النابت (الحمص الأخضر) يعتبر مفيدًا للصحة، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة.

وإليك بعض الفوائد المحتملة لتناول الفول النابت، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”:

فوائد تناول الفول النابت

غني بالألياف.. الفول النابت غني بالألياف الغذائية، والتي تساعد في تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي. الألياف تساعد في تنظيم حركة الأمعاء وتحسين صحة القولون.

مصدر جيد للبروتين.. الفول النابت يحتوي على نسبة عالية من البروتين، وهو مهم لبناء وصيانة الأنسجة في الجسم. ويعتبر الفول النابت خيارًا صحيًا للنباتيين والأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا.

مصدر للفيتامينات والمعادن.. الفول النابت يحتوي على نسبة جيدة من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين C وفيتامين K والفولات والبوتاسيوم والمغنيسيوم. تلك المواد المغذية تسهم في دعم صحة الجهاز المناعي والعظام والقلب والأوعية الدموية.

غني بمضادات الأكسدة.. الفول النابت يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والكاروتينويدات، التي تساعد في مكافحة الضرر الناتج عن الجذور الحرة في الجسم، وتقليل خطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

قليل السعرات الحرارية.. الفول النابت لديه قيمة حرارية منخفضة، مما يجعله خيارًا مناسبًا لأولئك الذين يرغبون في إدخال طعام صحي وخفيف في نظامهم الغذائي.

وعند تناول الفول النابت، يفضل طهيه بشكل صحي مثل البخار أو السلق للحفاظ على قيمته الغذائية.

ويمكن تناول الفول النابت كوجبة خفيفة، أو إضافته إلى السلطات أو الأطباق الجانبية لزيادة قيمته الغذائية وإثراء التغذية.