ترامب: نتنياهو انسحب من خطة قتل قاسم سليماني قبل يومين من التنفيذ

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أن إسرائيل كانت جزءا من مخطط قتل قائد فيلق القدس، الذراع الخارجية لـ الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في يناير 2020، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انسحب من الخطة قبل يومين من تنفيذ العملية.

وقال ترمب، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، إنه كان من المقرر أن تشارك إسرائيل بشكل مباشر في عملية الاغتيال نفسها، لكنها شعرت بعد ذلك "بالتردد"؛ على الأرجح لأنها أرادت تجنب رد الفعل المباشر من طهران.

وتابع: عندما قتلنا سليماني، تعلمون أنه كان من المفترض أن تشارك إسرائيل ذلك معنا، لكن قبل يومين من العملية، قالت: لا يمكننا القيام بذلك... لا يمكننا أن نفعل ذلك.

وأضاف: ثم كان لديّ جنرال معين، وهو عظيم، فقلت له: جنرال، هل نفعل ذلك بأنفسنا؟ قال: يمكننا، يا سيدي، الأمر متروك لك، فقلت: سنفعل ذلك.

وأكد ترمب أن الهجمات التي شنّتها الميليشيات الإيرانية على القوات الأمريكية، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود، لم تكن لتحدث معي مطلقاً.

وقال: لقد وضعت إيران تحت المراقبة، ضربناهم بقوة وكان عليهم الرد، وأنا أتفهّم ذلك.

وأضاف: اتصل الإيرانيون بي ليخبروني أنهم سيقصفون موقعاً معيناً، لكنهم لن يصيبوه بشكل مباشر.

وفي 3 يناير 2020، قُتل سليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، جراء غارة جوية أميركية قرب مطار بغداد.

وتأتي تصريحات ترامب في ضوء شن القوات الأمريكية ضربات انتقامية في العراق وسوريا ضد مواقع الحرس الثوري الإيراني ومليشيات مُوالية له، ردّا على تعرض قاعدة أمريكية في الأردن لهجمات ميليشيات تدعمها إيران أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين.