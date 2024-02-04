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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان في القاهرة خلال أيام.. تركيا توافق على تزويد مصر بطائرات مسيرة

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، إن تركيا وافقت على تزويد مصر بطائراتها دون طيار، التي تحظى بشعبية متزايدة، وذلك بعد تطبيع العلاقات بين البلدين بعد عقد من القطيعة.

ومن المقرر أن يسافر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، يوم 14 فبراير الجاري؛ للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول زيارة له منذ أن قامت أنقرة والقاهرة بترقية العلاقات بينهما بتعيين سفراء، العام الماضي.

وقال فيدان، في تصريحات خاصة للتلفزيون التركي، إن الزعيم التركي مع الرئيس السيسي، سيناقش القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك التجارة والطاقة والأمن.

وأضاف فيدان، دون الخوض في تفاصيل: "التطبيع في علاقاتنا مهم بالنسبة لمصر أن تمتلك تكنولوجيات معينة. لدينا اتفاق لتزويد (مصر) بطائرات دون طيار وتكنولوجيات أخرى".

وارتفع الطلب الدولي على الطائرات التركية من دون طيار؛ بعد تأثيرها على الصراعات في سوريا وليبيا وأذربيجان وأوكرانيا وإثيوبيا.

تركيا هاكان فيدان الرئيس التركي أردوغان عبد الفتاح السيسي

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